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  • Son Güncelleme: 19.12.2018 23:11

: 2018’in son toplantısı gerçekleştirildi

toplantısına, , Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve ilgili kurum başkanları katıldı. Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda toplantı hakkında değerlendirmelerde bulundu...

2018’in son toplantısı gerçekleştirildi

2018'in son toplantısı gerçekleştirildi. Gıda Komitesi toplantısına, , Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve ilgili kurum başkanları katıldı.



Toplantının ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2018'in son Gıda Komitesi toplantısını gerçekleştirdik. Tarımda ithal girdi bağımlılığını azaltma ve tarımsal erken uyarı sistemine ilişkin 2019 planlaması başta olmak üzere önemli başlıklarda yol haritamızı hazırladık. 2019 çok daha stratejik adımları atacağımız bir yıl olacak." ifadelerini kullandı.

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