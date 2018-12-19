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  • Son Güncelleme: 19.12.2018 21:17

Son dakika: 'de deprem! istifa etti

Buldan Belediye Başkanı , partisi 'den istifa ettiğini açıkladı.

CHP'de deprem! 'Haksızlık' deyip istifa etti

Gülbay, yaptığı yazılı açıklamada, 'ün 9 Eylül 1923'te kurduğu 'nin mevcut durumunda çok ciddi sorunları bulunduğunu ifade etti.

Buldan halkıyla hiçbir sorununun olmadığını belirten Gülbay, şunları kaydetti:

"Benim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ile bir sorunum yok. Benim fabrika ayarlarına dönmesi gerektiğini söylediğim Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı sorunlarım var. Birbirini yiyen, birbirinin ayağını kaydırmaya çalışan Cumhuriyet Halk Partisi ile sorunlarım var. Ben haksızlığa uğramadım, sizler haksızlığa uğradınız. Buldan haksızlığa uğradı. Adil olmadı bu işler. Ayıptır. Çamur at izi kalsın politikasıyla sağlıklı ve saygılı bir siyaset inşa edilemez. Bugün itibariyle CHP üyeliğinden istifa ediyorum."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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