Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan bilgilendirmeye göre, telefon görüşmesinde Türkiye ve Ürdün arasındaki ikili ilişkilere değinildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ürdün Kralı 2. Abdullah ayrıca, Türkiye ve Ürdün arasındaki dostane ilişkileri geliştirme kararlılıklarını vurguladı.
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