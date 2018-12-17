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  • Son Güncelleme: 17.12.2018 22:05

Son dakika: Başkan Erdoğan Kralı 2. ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı ile Kralı 2. telefonda görüştü. İkili ilişkilere değinilen görüşmede, Türkiye-Ürdün arasındaki dostane ilişkileri geliştirme kararlılığı vurgulandı.

Başkan Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Kralı 2. , telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan bilgilendirmeye göre, telefon görüşmesinde Türkiye ve Ürdün arasındaki ikili ilişkilere değinildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ürdün Kralı 2. Abdullah ayrıca, Türkiye ve Ürdün arasındaki dostane ilişkileri geliştirme kararlılıklarını vurguladı.

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