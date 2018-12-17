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  • 17.12.2018 22:00

'ta 'lı teröristlere ait 23 sığınak ve barınak bulundu

'ın Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda 23 sığınak ve barınakta suikast tabancası, roketatar, el yapımı yapımında kullanılan malzeme ve mühimmat bulundu.

PKK'ya bir darbe daha!

Bestler Dereler bölgesinde sığınak ve barınaklarda suikast tabancası, roketatar, el yapımı yapımında kullanılan malzeme ve mühimmat ele geçirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ekiplerince 14-16 Aralık'ta Bestler Dereler bölgesinin Şerevan kırsalında terör örgütü 'nın kış üslenmesine yönelik, "Şehit Onbaşı Muhammed Meriç Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda teröristlere ait 23 sığınak ve barınak tespit edildi.

Söz konusu sığınak ve barınaklarda yapılan aramada el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda fünye, kablo, patlayıcı madde, roketatar, suikast tabancası, çeşitli silahlara ait çok sayıda mühimmat, ilk yardım ve yaşam malzemesi bulundu.

Yaşam ve ve ilk yardım malzemeleri ile 23 sığınak ve barınak imha edilirken silah ve mühimmat incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

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