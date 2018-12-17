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  • Son Güncelleme: 17.12.2018 18:07

'ten dikkat çeken mesaj: Nerede kalmıştık

Bir süre önce 'a getirilen askeri araçlar, 'e doğru hareket ederken, araçların geçtiği bölgede "Nerede kalmıştık." yazısı görüldü.



Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı çeşitli birliklerden, Hatay'a gönderilen zırhlı personel taşıyıcı yüklü askeri tırlar, Hassa-İslahiye kara yoluna doğru seyir haline geçti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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