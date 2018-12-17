Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı çeşitli birliklerden, Hatay'a gönderilen zırhlı personel taşıyıcı yüklü askeri tırlar, Hassa-İslahiye kara yoluna doğru seyir haline geçti.
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Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı çeşitli birliklerden, Hatay'a gönderilen zırhlı personel taşıyıcı yüklü askeri tırlar, Hassa-İslahiye kara yoluna doğru seyir haline geçti.
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