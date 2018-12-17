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  • 17.12.2018 17:56

'de ! Ayvacık'ta korkutan !

haberi... Kandilli tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 'de 4.1 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 5.6 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. İşte detaylar...

Çanakkale'de korkutan deprem

'de ! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Çamkalabak köyünde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 5.6 kilometre altında saat 17.402da gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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