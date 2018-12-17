Çanakkale'de son dakika! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Çamkalabak köyünde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 5.6 kilometre altında saat 17.402da gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.