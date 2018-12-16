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  • Son Güncelleme: 16.12.2018 13:52

... 'Trump Erdoğan'a "Gülen'i sınır dışı etmek için çalışıyoruz" dedi

haberine göre, Dışişleri Bakanı , ABD Başkanı 'ın FETÖ elebaşı 'in iadesi ile ilgili çalışıldığını söylediğini açıkladı.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama!

Dışişleri Bakanı ABD Başkanı 'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Gülen ve diğerlerinin sınır dışı edilmesi için çalışıyoruz" dediğini söyledi.

"FBI SORUŞTURMA YÜRÜTÜYOR"

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, FBI'in FETÖ'nün nasıl vergi kaçırdığına ilişkin inandırıcı bir soruşturma yürüttüğünü bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den ayrılmayı değerlendirdiğine inandığını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriye'de Beşar Esad demokratik bir seçimi kazanırsa, onunla çalışmayı değerlendiririz" ifadelerini kullandı.

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