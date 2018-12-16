Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Gülen ve diğerlerinin sınır dışı edilmesi için çalışıyoruz" dediğini söyledi.



"FBI SORUŞTURMA YÜRÜTÜYOR"

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, FBI'in FETÖ'nün nasıl vergi kaçırdığına ilişkin inandırıcı bir soruşturma yürüttüğünü bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den ayrılmayı değerlendirdiğine inandığını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriye'de Beşar Esad demokratik bir seçimi kazanırsa, onunla çalışmayı değerlendiririz" ifadelerini kullandı.