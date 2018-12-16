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Başkan Erdoğan, 'ı uyardı: Askeriniz varsa çekin

Başkan Erdoğan, Fırat’ın doğusundaki /’li teröristlere yönelik askeri harekat öncesi ’ı son kez uyardı...

Askeriniz varsa çekin
Erdoğan: Fırat'ın doğusunda harekat başlayacak. askerlerinin herhangi bir kayba uğramaması için siz de hassasiyet gösterin. Koordinasyon çok önemli...

Hedefimiz sadece terör unsurları... Birliklerinizin bulunduğu koordinatları tek tek biliyoruz. Terör örgütü içinde askerleriniz varsa çekin.



HARİTALAR HAZIR
IHA görüntüleri ve istihbarat raporları analiz edildi. Bölgedeki 26 ABD üssü, 'nın 7 temas noktası, kilometrelerce uzunluktaki tüneller, siperler ve gözetleme kuleleri tek tek haritalara işlendi.

ERKAM ÇOBAN

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