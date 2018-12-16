Erdoğan: Fırat'ın doğusunda harekat başlayacak. ABD askerlerinin herhangi bir kayba uğramaması için siz de hassasiyet gösterin. Koordinasyon çok önemli...
Hedefimiz sadece terör unsurları... Birliklerinizin bulunduğu koordinatları tek tek biliyoruz. Terör örgütü içinde askerleriniz varsa çekin.
HARİTALAR HAZIR
IHA görüntüleri ve istihbarat raporları analiz edildi. Bölgedeki 26 ABD üssü, Fransa'nın 7 temas noktası, kilometrelerce uzunluktaki tüneller, siperler ve gözetleme kuleleri tek tek haritalara işlendi.
ERKAM ÇOBAN
Hedefimiz sadece terör unsurları... Birliklerinizin bulunduğu koordinatları tek tek biliyoruz. Terör örgütü içinde askerleriniz varsa çekin.
HARİTALAR HAZIR
IHA görüntüleri ve istihbarat raporları analiz edildi. Bölgedeki 26 ABD üssü, Fransa'nın 7 temas noktası, kilometrelerce uzunluktaki tüneller, siperler ve gözetleme kuleleri tek tek haritalara işlendi.
ERKAM ÇOBAN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.