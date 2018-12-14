Son dakika: Sincar'a yapılan hava harekatında çarpıcı ayrıntılar

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik harekatta 20'den fazla savaş uçağının yanı sıra insansız hava araçları ile tanker uçaklar da görev aldı.
O BÖLGE İLK KEZ VURULDU
Baskın tarzında gerçekleştirilen harekat kapsamında 30'dan fazla hedef imha edildi, Karacak Dağı bölgesi ilk kez vuruldu.
Hedefler istihbarat birimleriyle koordineli belirlendi, sivil halkın güvenliği ile çevrenin korunması konusunda en üst seviyede hassasiyet gösterildi.
"BU GÖREV BİTTİ, BUNDAN SONRA..."
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu görev bitti, bundan sonraki görevler için de hazırlıklarımızı aynı ciddiyetle, samimiyetle yaparak hazır olacağız" açıklamasında bulundu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.