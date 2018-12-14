Son dakika: Sincar'a yapılan hava harekatında çarpıcı ayrıntılar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki hedeflere yönelik harekatı, TSK komuta kademesiyle Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden takip etti. Karacak Dağı bölgesinin ilk kez vurulduğu harekata 20'den fazla savaş uçağı, İHA ve tanker katıldı.

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik harekatta 20'den fazla savaş uçağının yanı sıra insansız hava araçları ile tanker uçaklar da görev aldı. O BÖLGE İLK KEZ VURULDU Baskın tarzında gerçekleştirilen harekat kapsamında 30'dan fazla hedef imha edildi, Karacak Dağı bölgesi ilk kez vuruldu. Hedefler istihbarat birimleriyle koordineli belirlendi, sivil halkın güvenliği ile çevrenin korunması konusunda en üst seviyede hassasiyet gösterildi. "BU GÖREV BİTTİ, BUNDAN SONRA..." Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu görev bitti, bundan sonraki görevler için de hazırlıklarımızı aynı ciddiyetle, samimiyetle yaparak hazır olacağız" açıklamasında bulundu. 60 SANİYEDE SON 24 SAAT TÜM MANŞETLER