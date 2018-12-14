Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 14.12.2018 10:42

'da Pendik'te esrarengiz ölüm! Genç kız...

Pendik'te kuzeni Erdem A.'nın evine gelen (18) sabaha karşı fenalaştı. Eve gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Pendik'te esrarengiz ölüm! Genç kız...

Olay saat 04.30 sularında Pendik Kavakpınar mahallesi Yeşiltepe sokakta bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre anne ve babası evde olmayan Erdem A. aynı zamanda kuzeni olan 'ı evine davet etti. Genç kız sabaha karşı fenalaştı. Eve çağırılan sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı. Ölen genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Erdem A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Ezgi Zeynep Çavdar
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel Haberleriİstanbul'da Pendik'te esrarengiz ölüm! Genç kız...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar