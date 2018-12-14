Başkan Erdoğan, yeni sistemin ikinci 100 günlük programını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda 24 milyar liralık projeleri tek tek açıkladı:
Özel sermaye yatırımlarının artırılması, yüksek teknoloji yatırımlarına alternatif finansman sağlanması için Türkiye Kalkınma Fonu kurulacak.
Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sürecinde sade, anlaşılabilir, ihtiyaçlara ve öğrencilerin taleplerine cevap verebilen bir sistem oluşturulacak.
Yeni kimlik ve ehliyet için randevu süresini 60 günden 10 güne indiriyoruz.
Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nin Ocak ayında ihalesi yapılmak suretiyle temeli atılacak.
"Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı" kapsamında 2 bin 250 genç çiftçiye 30'ar bin lira hibe desteği verilecek.
81 ilimizin tamamına bir millet bahçesi kazandıracağımız gibi ilçelerde de inşasına devam edeceğiz. 81 ilimizin hepsi, doğalgaza kavuşacak.
Gençlerimize gelecek iş planlarında yardımcı olmak amacıyla üniversitelerimizin tamamında Kariyer Merkezleri kuruyoruz. Gençlerimizin sesi soluğu olacak 'Aynı Frekanstayız' adıyla bir Gençlik Radyosu kuruyoruz.
'TCG Dolunay' ve 'TCG Doğanay' denizaltılarında kabul işlemlerini tamamlıyoruz...
Milli Uzay Projesiyle ilgili tarihi bir adım attık. Türkiye, Uzay Ajansı'nın kuruluşunu tamamladı.
Geliştirilmiş ATAK Projesi ve ALTAY Seri Üretim Projesi kapsamında güç grubu dahil kritik alt sistem sözleşmeleri imzalanacak.
Orta menzilli seyir füzesi çalışmalarına başlıyor, ayrıca Satıhtan Satıha Güdümlü Mermi (ATMACA) Projesi'nde de seri üretime geçiyoruz. Akıncı İHA Projesi sözleşmesini imzalıyoruz.
Er ve erbaşların ailelerinin de sağlık hizmetlerinden yararlanmasını öngören mevzuatın teknik çalışması tamamlandı. 81 ilimizin tamamında çocuk işçiliğiyle mücadele birimleri kuruyoruz.
FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına, özellikle finansman ayağına darbe vurulmasına yönelik önemli adımları atıyoruz.
Türk Akım Doğalgaz Hattı Projesinin ülkemizdeki kısmının tamamlanmasına yönelik çalışmalarımızı başlatıyoruz.
Özel sermaye yatırımlarının artırılması, yüksek teknoloji yatırımlarına alternatif finansman sağlanması için Türkiye Kalkınma Fonu kurulacak.
Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sürecinde sade, anlaşılabilir, ihtiyaçlara ve öğrencilerin taleplerine cevap verebilen bir sistem oluşturulacak.
Yeni kimlik ve ehliyet için randevu süresini 60 günden 10 güne indiriyoruz.
Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nin Ocak ayında ihalesi yapılmak suretiyle temeli atılacak.
"Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı" kapsamında 2 bin 250 genç çiftçiye 30'ar bin lira hibe desteği verilecek.
81 ilimizin tamamına bir millet bahçesi kazandıracağımız gibi ilçelerde de inşasına devam edeceğiz. 81 ilimizin hepsi, doğalgaza kavuşacak.
Gençlerimize gelecek iş planlarında yardımcı olmak amacıyla üniversitelerimizin tamamında Kariyer Merkezleri kuruyoruz. Gençlerimizin sesi soluğu olacak 'Aynı Frekanstayız' adıyla bir Gençlik Radyosu kuruyoruz.
'TCG Dolunay' ve 'TCG Doğanay' denizaltılarında kabul işlemlerini tamamlıyoruz...
Milli Uzay Projesiyle ilgili tarihi bir adım attık. Türkiye, Uzay Ajansı'nın kuruluşunu tamamladı.
Geliştirilmiş ATAK Projesi ve ALTAY Seri Üretim Projesi kapsamında güç grubu dahil kritik alt sistem sözleşmeleri imzalanacak.
Orta menzilli seyir füzesi çalışmalarına başlıyor, ayrıca Satıhtan Satıha Güdümlü Mermi (ATMACA) Projesi'nde de seri üretime geçiyoruz. Akıncı İHA Projesi sözleşmesini imzalıyoruz.
Er ve erbaşların ailelerinin de sağlık hizmetlerinden yararlanmasını öngören mevzuatın teknik çalışması tamamlandı. 81 ilimizin tamamında çocuk işçiliğiyle mücadele birimleri kuruyoruz.
FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına, özellikle finansman ayağına darbe vurulmasına yönelik önemli adımları atıyoruz.
Türk Akım Doğalgaz Hattı Projesinin ülkemizdeki kısmının tamamlanmasına yönelik çalışmalarımızı başlatıyoruz.
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