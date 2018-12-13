ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Ankara'da 7 kişinin hayatını kaybettiği 46 kişinin de yaralandığı hızlı tren kazası sebebiyle taziye mesajı yayımladı.
Elçiliğin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Bugün Ankara'da meydana gelen elim tren kazasında hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına Amerika Birleşik Devletleri adına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Bu büyük acıyı paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.