ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Ankara'da 7 kişinin hayatını kaybettiği 46 kişinin de yaralandığı hızlı tren kazası sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

Elçiliğin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Bugün Ankara'da meydana gelen elim tren kazasında hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına Amerika Birleşik Devletleri adına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Bu büyük acıyı paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.