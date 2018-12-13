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  • 13.12.2018 10:37
  • Son Güncelleme: 13.12.2018 10:44

'ne operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca komutanlığı bünyesindeki  asker şahıslardan terör örgütü ile irtibatları tespit edilen  2 binbaşı, 32 astsubay  olmak üzere  toplam  34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 12 si aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı.

Deniz Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu
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