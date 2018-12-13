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- arasında 'zoraki' ittifak

CHP-İYİ Parti arasında 'zoraki' ittifak
İki partinin arasında 1 aydır devam eden görüşmeler dün sonuçlandı. Gün içinde ittifak masasının dağıldığı bilgileri kulislere yansırken ve Akşener'in bir araya gelmesiyle yoğun bir temas trafiği yaşandı. Uzlaşmaya göre, 'li belediyelerin olduğu yerler ile , , , ve 'da aday çıkarmayacak. Buna karşılık CHP Balıkesir adayı Ahmet Akın'ı geri çekecek ve İyi Parti adayı İsmail Ok'a destek verecek. CHP ayrıca , , , , , , , , gibi illerde İyi Partili adayları destekleyecek. Balıkesir'de Akın'ın adaylığının geri çekilmesi üzerine partililer il binasını bastı. Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı.
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