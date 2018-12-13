CHP-İYİ Parti arasında 'zoraki' ittifak

İki partinin arasında 1 aydır devam eden görüşmeler dün sonuçlandı. Gün içinde ittifak masasının dağıldığı bilgileri kulislere yansırken Kılıçdaroğlu ve Akşener'in bir araya gelmesiyle yoğun bir temas trafiği yaşandı. Uzlaşmaya göre, İyi Parti CHP'li belediyelerin olduğu yerler ile Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Antalya'da aday çıkarmayacak. Buna karşılık CHP Balıkesir adayı Ahmet Akın'ı geri çekecek ve İyi Parti adayı İsmail Ok'a destek verecek. CHP ayrıca Kocaeli, Samsun, Trabzon, Konya, Erzurum, Kayseri, Gaziantep, Kahramanmaraş, Denizli gibi illerde İyi Partili adayları destekleyecek. Balıkesir'de Akın'ın adaylığının geri çekilmesi üzerine partililer il binasını bastı. Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı.
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