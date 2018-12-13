MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleri öncesi yeşeren ve yükselen tehdit dalgası" başlığıyla yazılı basın açıklaması yaptı. Bahçeli Sarı Yelekliler'e özenip Türkiye'de sokak çağrısı yapanlara sert çıktı: "Sarı yelek terörüne özenen varsa, bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerini de şimdiden ifade etmek isterim. Sarı yelek giyen çıplak yatmayı göze almalıdır. Bu işin şakası yoktur. Mesele beka meselesidir. Mesele Türkiye meselesidir. 1 Nisan 2019 sabahı Türkiye'nin başına çorap örmek için hazırlık yapan, el ovuşturan, sarı rüyalar gören kim ya da kimler varsa karşılarında bizi bulacaklardır."
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