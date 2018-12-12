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  • Son Güncelleme: 12.12.2018 09:55

Son dakika: Ankara'da sahte reçete operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında "sahte reçete soruşturması" kapsamında gözaltı kararı verilen 10'u doktor 20 kişiden 18'i yakalandı.

Ankarada operasyon! Doktorlar da gözaltında
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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