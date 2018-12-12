60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Son dakika: Ankara'da sahte reçete operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında "sahte reçete soruşturması" kapsamında gözaltı kararı verilen 10'u doktor 20 kişiden 18'i yakalandı.
- Meteoroloji'den 32 il için kar yağışı uyarısı!
- Savcılıkta böyle geri vites yapmış!
- Baş derisi kopan Binnaz, kumandayı bulup canını kurtardı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.