Sabaha karşı mide bulantısı, kusma ve halsizlik gibi şikayetlerde bulunan Polis Okulu öğrencileri, çağırılan ambulanslarla Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tahlilleri yapılan ve serum tedavisi uygulanan öğrenciler gözlem altında tutuluyor.
Emniyet Müdürlüğü ve Polis Okulu idarecileri de hastanelere giderek, öğrencilere ilişkin bilgiler aldı.
Emniyet Müdürlüğü ve Polis Okulu idarecileri de hastanelere giderek, öğrencilere ilişkin bilgiler aldı.
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