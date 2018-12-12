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  • 12.12.2018 10:02

Polis Okulu'nda çok sayıda öğrenci hastanelik oldu!

Polis Okulu'nda eğitim gören çok sayıda öğrenci, zehirlenme şikayetiyle hastanelik oldu.

Gaziantepte çok sayıda öğrenci hastanelik oldu!
Sabaha karşı mide bulantısı, kusma ve halsizlik gibi şikayetlerde bulunan Polis Okulu öğrencileri, çağırılan ambulanslarla 'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tahlilleri yapılan ve serum tedavisi uygulanan öğrenciler gözlem altında tutuluyor.

Emniyet Müdürlüğü ve Polis Okulu idarecileri de hastanelere giderek, öğrencilere ilişkin bilgiler aldı.
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