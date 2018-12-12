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  • Son Güncelleme: 12.12.2018 11:30

'kaos' çağrısı yaptı:  Meydanlara inin

'daki insan hakları ve adalet çalıştayında konuşan lideri Kemal , işçilerin isyan etmesi gerektiği söyleyerek "meydanlara çıkın" çağrısında bulundu. 'yı savaş alanına çeviren 'sarı yelekliler'in gösterilerinin ardından bu çağrıyı yapması Kılıçdaroğlu'nun en iyi bildiği şey olan 'kaostan beslenme çabası' şeklinde yorumlandı.

Kılıçdaroğlundan kaos çağrısı

Dünya 'daki 'sarı yeleklilerin' gösterilerini konuşurken bunu fırsat bilen Türkiye'deki şer odakları Gezi kalkışmasının ikinci versiyonunu devreye sokma çabasına girişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL ÇAĞRI

'da düzenlenen insan hakları ve adalet çalıştayında konuşan Genel Başkanı Kemal yeni bir skandala imza attı. Kaostan ve kargaşan medet ummasıyla bilinen Kılıçdaroğlu konuşmasında işçilerin isyan etmesi gerektiğini ileri sürerek "sokağa çıkın" çağrısı yaptı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o skandal sözleri;

"Bir devlet benim çalışma hakkımı teslim etmiyorsa, sosyal devlet olma anlayışından uzaklaşmış demektir. En çok isyan etmesi gereken sendikalar. Anayasa, çalışma ve dinlenme hakkı var diyor... Hak aradı diye eğer işçiler hapse atılıyorsa ve iki büyük sendika sessiz kalıyorsa ciddi bir sorunumuz var demektir. 'Ücretleri elden vermeyin bankaya yatırın oradan çekelim, elden verdiğin zaman sigorta pirimimi ödemiyorsun, vergi vermiyorsun' diyor işçiler. 'Tahta kurusu var yatamıyorum' diyorlar.

"BÜTÜN MEYDANLARIN DOLMASI LAZIM"

Bunu istedi diye işçiler topluca hapse atıldı. İnsaf ya, bütün meydanların dolması lazım. Şimdi diyecekler ki, 'Kılıçdaroğlu işçileri isyana teşvik ediyor'... Eğer siz kendi haklarınıza sahip çıkmıyorsanız kimse vermez. İnsanlık tarihi hak arama mücadelesi tarihidir. Siz anayasanın sizlere tanıdığı hakka dahi sahip çıkmıyorsanız bir sorun var demektir."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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