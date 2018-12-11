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  • Son Güncelleme: 11.12.2018 12:26

Son dakika: Ünlü iş adamı vefat etti! ?

Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı vefat etti

Ünlü iş adamı vefat etti

Ayrıntılar gelecek...

ALİ RAİF DİNÇKÖK KİMDİR?

, 1944 yılında İstanbul'da dünaya geldi. Lise eğitimini Avusturya Lisesi'nde tamamlayan Dinçkök, 1969 yılında Aachen Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. İş hayatına Akkök Holding'te başlamıştır. Akkök Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Dinçkök, çeşitli Akkök Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında da görev yaptı.

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