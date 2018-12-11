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ALİ RAİF DİNÇKÖK KİMDİR?

Ali Raif Dinçkök, 1944 yılında İstanbul'da dünaya geldi. Lise eğitimini Avusturya Lisesi'nde tamamlayan Dinçkök, 1969 yılında Aachen Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. İş hayatına Akkök Holding'te başlamıştır. Akkök Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Dinçkök, çeşitli Akkök Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında da görev yaptı.