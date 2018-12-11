FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında kaçırılarak derdest edilen dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'nin, kaçırılma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, darbeci askerlerin yargılandığı Akıncı Üssü dava dosyasına girdi. Mendi, Gazi Orduevi'nde katıldığı bir düğün sonrası, sanıklar emir subayı Yarbay Murat Yılmaz ve Konya Jandarma Bölge eski Komutanı Tuğgeneral Timurcan Ermiş'in de aralarında bulunduğu grup tarafından kaçırılarak, Akıncı Üssü'ne götürülmüştü.
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