Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti.
Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti.
Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü.
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