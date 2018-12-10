Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.12.2018 21:48

Başkan Erdoğan Başkanı 'ı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı , Başkanı 'ı kabul etti.

Başkan Erdoğan MİT Başkanını kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı , Başkanı 'ı kabul etti.

Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar