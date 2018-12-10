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  • 10.12.2018 17:28

'de akılalmaz olay! 'Karnımda yılan dolaşıyor’ dedi, bıçağı eline aldı ve...

'nin Darıca ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ve ilacını kullanmadığı iddia edilen Şükrü K. (22), ailesine "Karnımda yılan dolaşıyor" deyince hastaneye götürüldü. Hastanedeki kontrolün ardından ailesiyle eve gelen Şükrü K., burada eline aldığı bıçağı boynuna dayadı. Annesi ve ablası gencin elinden bıçağı almaya çalışırken ellerinde kesikler oluştu. Bu sırada bıçağı karnına saplayan Şükrü K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Olay, dün gece saatlerinde, Osmangazi Mahallesi Mucize Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan ve ilaçlarını kullanmayan Şükrü K., evde annesi Naciye K.'ye, "Karnımda yılan dolaşıyor" dedi. Bunun üzerine hastaneye götürülen Şükrü K., kontrolden geçirildikten sonra ailesiyle evine döndü.
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