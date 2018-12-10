Olay, dün gece saatlerinde, Osmangazi Mahallesi Mucize Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan ve ilaçlarını kullanmayan Şükrü K., evde annesi Naciye K.'ye, "Karnımda yılan dolaşıyor" dedi. Bunun üzerine hastaneye götürülen Şükrü K., kontrolden geçirildikten sonra ailesiyle evine döndü.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.