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  • Son Güncelleme: 10.12.2018 17:32

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika Kaşıkçı i açıklaması

Reuters haber ajansına açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı , " Dışişleri Bakanı Adil El Cübeyr’in, gazeteci ’nın katillerinin Türkiye’ye iade edilmesi talebimize verdiği yanıt hayal kırıklığı yaratmıştır." diye konuştu.

Beştepeden Suudi Bakana Kaşıkçı tepkisi

Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı , Reuters haber ajansına bir açıklama yaptı. Altun açıklamasında; " Dışişleri Bakanı Adil El Cübeyr'in, gazeteci 'nın katillerinin Türkiye'ye iade edilmesi talebimize verdiği yanıt hayal kırıklığı yaratmıştır." dedi.

İşte açıklamasından öne çıkanlar:

"TÜRK MAHKEMELERİ TARAFINDAN YARGILANMASI SON DERECE DOĞALDIR"

Merhum Kaşıkçı, 'da vahşi bir e kurban gitmiş ve cesedi burada parçalara ayrılmıştır. Aralarında bir otopsi uzmanının da olduğu Suudi istihbarat görevlileri, bu cinayeti işlemek maksadıyla Türkiye'ye gelmiştir. Suudi Arabistan'ın İstanbul başkonsolosunun da bu suçun ortağı olduğu anlaşılmaktadır. Bu koşullarda katillerin Türk mahkemeleri tarafından yargılanması son derece doğaldır.

"DÜNYAYA GÖSTERMEK İÇİN BİR FIRSAT"

Türkiye'nin iade talebi, Suudi makamlarına "Kaşıkçı cinayetini tüm detaylarıyla aydınlatmaya hazır olduklarını" dünyaya göstermek için bir fırsat sunmuştur. Öte yandan Kaşıkçı'nın katillerinin iadesini reddetmek, ancak Suudi Arabistan'ı cinayeti örtbas etmeye çalışmakla itham edenleri haklı çıkarır.

Suudi makamlarının bu süreçte yeterince açık davranmadığı ve Suudi savcıların cinayeti aydınlatma niyetinde olduklarını gösteren ciddi bir işaret göremediğimiz düşünüldüğünde, merhum Suudi gazeteci için adaletin uluslararası hukuk düzleminde aranması uluslararası toplumun çıkarına olacaktır.

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