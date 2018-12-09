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  • 09.12.2018 23:04

Başkan Erdoğan'dan 'na tebrik telefonu

Başkan , Dünya Kulüpler Şampiyonu olan 'nı telefonla arayarak kutladı.

Başkan Erdoğandan tebrik telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı , Dünya Kulüpler Şampiyonu olan 'nı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Çin'in Shaoxing kentinden gelen şampiyonluk haberinin ardından Vakıfbank Spor Kulübü'nün Yönetim Kurulu Üyesi ve Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın Kafile Başkanı Sibel Sağman'ı telefonla aradı.

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya'nın Minas takımını 3-0 yenerek şampiyon olan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın tüm Türkiye için bir gurur kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, voleybol takımının yöneticilerini, teknik kadrosunu ve sporcularını bu gurur verici şampiyonluktan dolayı kutladı.

Erdoğan, takımın gelecekte de nice başarılara imza atacağına inandığını vurguladı.

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