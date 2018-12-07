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  • Son Güncelleme: 07.12.2018 18:13

'den ABD Suriye Temsilcisi'ne flaş mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin James Jeffrey ile yaptığı görüşmede, 'nin güneyinde bir terör koridoru oluşmasına asla müsaade edilmeyeceğini belirtti.

Türkiyeden ABDye flaş uyarı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin James Jeffrey'i kabulünde, ABD'nin terör örgütü / ile ilişkisini sonlandırması ve gözlem noktalarından vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Bakanlıkta, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü.

Suriye konusunun ele alındığı, Fırat'ın doğusu, ve 'te yaşanan son dönemdeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakan Akar tarafından muhatabına, uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kararlılık, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması konusundaki haklı beklentimiz, gözlem noktalarından vazgeçilmesi ve ülkemizin güneyinde bir terör koridoru oluşmasına asla müsaade edilmeyeceği hususları tekraren ifade edildi."

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