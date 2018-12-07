Başkan Erdoğan'ın seçim kampanyalarında yeni bir dönemi başlattıklarını ve bundan sonra gürültü ve görüntü kirliliği barındıran seçim kampanya ve çalışmalarını terk ederek çevreye duyarlı ve dijital ağırlıklı çalışmalar yapacaklarını ilan etmesinin ardından ilk destek Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) geldi.

AK Parti ile olan ittifak çalışmalarının da temsilcisi olan MHP'li Sadir Durmaz yaptığı açıklamada "Çevreye duyarlı kampanya çağrısını destekliyoruz" dedi.