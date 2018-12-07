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  • Son Güncelleme: 07.12.2018 17:57

Son dakika: Başkan Erdoğan'ın kampanyası çağrısına 'den destek

'li Sadir Durmaz "Çevreye duyarlı kampanyası kararını destekliyoruz." dedi.

Başkan Erdoğanın çağrısına MHPden destek

Başkan Erdoğan'ın kampanyalarında yeni bir dönemi başlattıklarını ve bundan sonra gürültü ve görüntü kirliliği barındıran seçim kampanya ve çalışmalarını terk ederek çevreye duyarlı ve dijital ağırlıklı çalışmalar yapacaklarını ilan etmesinin ardından ilk destek Milliyetçi Hareket Partisi'nden () geldi.

AK Parti ile olan ittifak çalışmalarının da temsilcisi olan MHP'li Sadir Durmaz yaptığı açıklamada "Çevreye duyarlı kampanya çağrısını destekliyoruz" dedi.

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