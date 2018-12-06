Son dakika: 8 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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TSK'dan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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