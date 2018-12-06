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  • 06.12.2018 20:15

Son dakika: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... TSK'dan Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

PKKya bir darbe daha!

TSK'dan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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