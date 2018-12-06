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, 'cü 'e 'en iyiler' görselinde yer vermedi

, ‘en iyiler’ görselinde ’cü ’e yer vermedi. Gülen’in manevi oğlundan itiraz geldi! Bunun üzerine o isim de fotoğrafa eklendi. Taraftarlar “Terörist” diye tepki gösterdi. da potaya girdi. Kanter’e, “Gelmiş geçmiş en iyi Türk basketbolcu musun? Sadece komik” mesajını gönderdi.

Pota-şok
NBA takımlarından New York Knicks forması giyen Enes Kanter (26), elebaşı Gülen'e bağlılık yemini etti. Kendisini Gülen'in manevi oğlu olarak lanse eden Kanter, soyadını bile Gülen olarak değiştirmek istedi. NBA Avrupa ise Instagram hesabına 'en iyi Türk basketbolcular' olarak milli sporcularımız Furkan Korkmaz, Cedi Osman ve Ersan İlyasova'nın yer aldığı fotoğrafı ekledi. Ancak fotoğrafta 'e yer verilmedi. Türk pasaportu iptal edilen FETÖ'cü Enes Kanter ise görselde yer almaması nedeniyle tepki gösterdi. NBA yönetimi ise değişiklik yaparak fotoğrafa Enes Kanter'i de ekledi. Bu değişiklik tepki çekti. Türk taraftar, "Enes Kanter FETÖ'cü" diyerek görselin kaldırılmasını istedi. Ancak yönetimi, paylaşımı sayfasında tutmaya devam etti. Türk basketbol tarihinin efsanelerinden Mehmet Okur da FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter'e tepki gösterdi. Okur, FETÖ üyesi Enes Kanter'e, "Gelmiş geçmiş en iyi Türk basketbolcu musun? Hmm... Sadece komik" demekle yetindi.



TEPKİ GÖSTERDİ
Mehmet Okur, kendisini gelmiş geçmiş en iyi Türk basketbolcu olarak tanımlayan FETÖ'cü Enes Kanter'i eleştirdi.



NBA'in yayınladığı ilk fotoğrafta Enes Kanter yok.

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