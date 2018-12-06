Arjantin'de MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş, Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'la sohbet ederken ilginç bir hatırayı anlattı. Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 1996'da, Ülkü Ocakları İstanbul Başkanı olan Karataş'ın nikahını kıydığı ortaya çıktı. Karataş, bu sohbette Erdoğan'a verdiği 3 çocuk sözünü tuttuğunu söyledi. "Eşim Yasemin ve 3 çocuğumuzla birlikte bazen o nikahı konuşuyoruz. Aradan 22 yıl geçti. Hala o tavsiyeyi unutmadım" dedi. Karataş, Büyük Kulüp'te kıyılan nikah fotoğrafını Erdoğan'a da gösterdi. "Sözümü tuttum" dedi. Erdoğan da "Ne kadar gençmişiz" diyerek anıları tazeledi.
ÜLKÜCÜ MÜSLÜMAN VALİ
Başkan Erdoğan'ın Latin Amerika seyahati hem çok verimli geçti hem bazı ilginç detaylar ortaya çıktı. Heyette yer alan MHP'li vekiller Karataş ve Atay, Paraguay'da ülkücü Müslüman vali ile bir araya geldi. Bolivya San Pedro Valisi Carlos Gimenes Diaz, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde 10 yıl görev yaptığını, Türkçe öğrendiğini ve Müslüman olduğunu anlattı. MHP'li vekillerle Bozkurt işareti yaptı. Diaz, Bahçeli'yi ziyaret etmek istediğini söyledi.
ŞEBNEM BURSALI
ÜLKÜCÜ MÜSLÜMAN VALİ
Başkan Erdoğan'ın Latin Amerika seyahati hem çok verimli geçti hem bazı ilginç detaylar ortaya çıktı. Heyette yer alan MHP'li vekiller Karataş ve Atay, Paraguay'da ülkücü Müslüman vali ile bir araya geldi. Bolivya San Pedro Valisi Carlos Gimenes Diaz, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde 10 yıl görev yaptığını, Türkçe öğrendiğini ve Müslüman olduğunu anlattı. MHP'li vekillerle Bozkurt işareti yaptı. Diaz, Bahçeli'yi ziyaret etmek istediğini söyledi.
ŞEBNEM BURSALI
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