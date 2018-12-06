AK Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı Yaşar Bahçeci oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti'nin 14 belediye başkan adaylarının isimlerini açıkladı. Bunlardan biri de AK Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı. Peki, AK Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı seçilen Yaşar Bahçeci kimdir? Yaşar Bahçeci kaç yaşında ve nereli? İşte AK Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı Yaşar Bahçeci hakkında merak edilenler...

YAŞAR BAHÇECİ KİMDİR?

Yaşar Bahçeci, 24 Mart 1975 tarihinde Kırşehir'de doğdu. Eğitimine sırasıyla Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Kale Ortaokulu, Kırşehir Lisesi'nde devam etti. 1997 yılında Niğde Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisansını tamamladı. İş yaşamına Van ve Bitlis Bölgesinde şantiye şefi olarak başladı.

Vatani görevini yaptıktan sonra yine aynı bölgedeki görevinin başına geçti. 2000 yılında Kırşehir'de mühendislik bürosunu açarak iş hayatına daha aktif olarak atıldı.

Siyasi yaşamı 2001 yılında AK Parti Kurucu üyeleri arasında yer alması ile başladı. AK Parti il Sekreteri olarak görev yaptı. 2002 genel seçimlerinden sonra 1 yıl süreyle TBMM'de 22 ve 23. Dönem Milletvekili Mikail Arslan'ın Danışmanlığını yaptı. 2006 yılında 2. Olağan Kongrede İl Başkanı Adayı oldu ve kazanarak 2,5 yıl bu görevi yürüttü.