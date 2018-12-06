AK Parti Kars Belediye Başkan adayı Ensar Erdoğdu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti'nin 14 belediye başkan adaylarının isimlerini açıkladı. Bunlardan biri de AK Parti Kars Belediye Başkan adayı. Peki, AK Parti Kars Belediye Başkan adayı seçilen Ensar Erdoğdu kimdir? Ensar Erdoğdu kaç yaşında ve nereli? İşte AK Parti Kars Belediye Başkan adayı Ensar Erdoğdu hakkında merak edilenler...

ENSAR ERDOĞDU KİMDİR?

20 Nisan 1964 yılında Kars'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kars'ta tamamladı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kars'ta serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

2010-2014 yılları arasında 4,5 yıl süreyle Kars il başkanlığı yaptı. 7 Haziran 2015'te Milletvekili aday adayı oldu. Halen ticaretle uğraşmakta olan Ensar Erdoğdu, evli ve iki çocuk babasıdır.