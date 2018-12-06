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  • 06.12.2018 12:49

Belediye Başkan Adayı oldu! kaç yaşında?

, Belediye Başkan adayı olarak açıklandı. Ankara'da düzenlenen AK Parti İl Belediye Başkanları Toplantısı'nda 14 il adayı daha açıklandı. Buna göre, 74 il başkan adayı açıklanmış oldu. AK Parti Kars Belediye Başkan adayı Ensar Erdoğdu seçildi. Peki, AK Parti Kars Belediye Başkan adayı , nereli? İşte ayrıntılar...

Ensar Erdoğdu kimdir?

Belediye Başkan adayı oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti'nin 14 belediye başkan adaylarının isimlerini açıkladı. Bunlardan biri de AK Parti Kars Belediye Başkan adayı. Peki, AK Parti Kars Belediye Başkan adayı seçilen ve nereli? İşte AK Parti Kars Belediye Başkan adayı Ensar Erdoğdu hakkında merak edilenler...

ENSAR ERDOĞDU KİMDİR?

20 Nisan 1964 yılında Kars'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kars'ta tamamladı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kars'ta serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

2010-2014 yılları arasında 4,5 yıl süreyle Kars il başkanlığı yaptı. 7 Haziran 2015'te Milletvekili aday adayı oldu. Halen ticaretle uğraşmakta olan Ensar Erdoğdu, evli ve iki çocuk babasıdır.

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