Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 05.12.2018 11:04
  • Son Güncelleme: 05.12.2018 11:24

: 'de katliam gibi ! Çok sayıda yaralı var

'in ilçesinde servis otobüsü ile otomobilin çarpıştığı da ilk belirlemelere göre 36 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsü, bir otomobille çarpışması sonucu bariyerlere çarparak yan yatıp takla attı. Feci kazada 36 kişi yaralandı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: İzmir'de katliam gibi kaza! Çok sayıda yaralı var
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar