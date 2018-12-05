İzmir'in Bergama ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsü, bir otomobille çarpışması sonucu bariyerlere çarparak yan yatıp takla attı. Feci kazada 36 kişi yaralandı.
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İzmir'in Bergama ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsü, bir otomobille çarpışması sonucu bariyerlere çarparak yan yatıp takla attı. Feci kazada 36 kişi yaralandı.
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