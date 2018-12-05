Hatay'ın Erzin ilçesinde bir termal otelde çıkan yangında dumandan etkilenen 20 kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Başlamış Mahallesi'ndeki otelin kazan dairesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan bazı kişileri kurtardı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçelerden takviye gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Yoğun dumanın olduğu binadaki soğutma çalışmaları sürüyor.
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