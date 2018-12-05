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  • 05.12.2018 18:34

Prof. Dr. Ercan: Marmara'da kaçınılmaz 3 bekleniyor

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. , Marmara'da kaçınılmaz 3 beklendiğini belirterek, "Bir tanesi Gemlik Körfezi'nin girişinde İmralı depremi, bir tanesi Küçükçekmece İstanbul depremi, bir tanesi de önünde Tekirdağ depremi olmak üzere 3 tane deprem beklemektedir Marmara'yı" dedi. Ercan, İstanbul'da 2045 yılından önce deprem beklemediğini söyledi.

Marmarada kaçınılmaz 3 deprem bekleniyor

Prof. Dr. Ercan, Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEÜ) '5 Aralık Dünya Mühendisler Günü' nedeniyle düzenlenen 'Türkiye'nin Depremselliği' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. DHA'nın haberine göre, konferansı BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, BEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, akademisyenler ve öğrenciler takip etti. Prof. Dr. Ercan, 50 yıldır bilimle uğraştığını ve yaratılışta en ufak hata görmediğini söyledi. Doğa olaylarını felakete çevirenin insanoğlu olduğunu kaydeden Ercan, "Çünkü doğanın insan gibi bir yaşantısı vardır. O yaşantıya insanoğlu uyum sağlamak zorundadır. Onun sonu kırağın olur yani Arapça'sıyla felaket olur. Deprem olmasa balık tuttuğunuz denizler, güzel dağlar olmazdı. Zonguldak'ın altındaki maden yatakları olmazdı. Tarım yapamazdık, ırmaklar olmazdı. 'Allah'ım inşallah deprem olmaz' diyor ya bazıları; sen 'İnşallah yaz gelmez, güneş doğmaz' diye dua edebiliyor musun? Bu doğanın kanunudur" diye konuştu.

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