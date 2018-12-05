



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, PKK/KCK'nın, sadece toplumsal değerleri yok eden değil, kadını, kadın kimliğini alçaltan ve tüketen yoz bir yapı olduğu eylemleriyle yeniden gözler önüne serildi.

PKK/KCK'nın, iddia ettiği sözde etik ve ahlaka ulaşma gayesinden ne kadar uzak olduğu ve var olan düzen yerine sözde vadettiği kendi ahlak düzenini sapkın bir zihniyetin temeli üstüne kurmaya çalıştığı da görülüyor.

Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla köşeye sıkışan ve aldığı ağır darbelerle gün geçtikçe zayıflayan PKK/KCK, dağa çıkanların azalması ve örgüt içerisinde çarpık ili kilerin ortaya çıkmasıyla da militan temininde zorlanıyor. Köşeye sıkışan kanlı terör örgütü PKK/KCK, terörist sayısını artırmak için yine ahlaksızca kadınları kullanıyor.