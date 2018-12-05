Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 05.12.2018 17:53
  • Son Güncelleme: 05.12.2018 18:00

Son dakika: Mersin'de sağanak bekleniyor! Yarın okullar tatil edildi

Mersin'de beklenen sağanak nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime yarın ara verilmesi kararlaştırıldı.

O ilimizde sağanak alarmı! Yarın okullar tatil edildi

Mersin Valiliği il genelinde yarın kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Ayrıntılar gelecek...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Mersin'de sağanak bekleniyor! Yarın okullar tatil edildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar