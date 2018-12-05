Son dakika: Mersin'de sağanak bekleniyor! Yarın okullar tatil edildi

Mersin Valiliği il genelinde yarın kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Ayrıntılar gelecek...
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Mersin Valiliği il genelinde yarın kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Ayrıntılar gelecek...
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