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  • 05.12.2018 16:59

Baykal'a kaset komplosu davasında 2 kişinin tahliyesine karar verildi

Eski Genel Başkanı ile eski 'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili 171 sanığın yargılandığı davada mahkeme 2 kişinin tahliyesine karar verdi.

Baykala kaset komplosu davasında flaş gelişme!

Eski Genel Başkanı ile eski 'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili elebaşı 'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davada 2 sanığın tahliyesine hükmedildi.

14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, ara karar öncesi sanık ve avukatlarının talepleri ile cumhuriyet savcısının mütalaası alındı.

Savcı, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanıkların adli kontrolünün kaldırılmasına yönelik taleplerini reddetti.

Mahkeme heyeti, Erhan Sazil ve Ertan Aslan'ın tahliyeleri, tutuklu sanıkların da mevcut durumunun devamını kararlaştırdı.

Duruşma, 11 Şubat 2019'a ertelendi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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