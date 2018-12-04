Hadi ipucu sorusu belli oldu. Hadi yarışması 30 bin TL ödülü ile bugün 20.30'da takipçilerinin karşısına çıkacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bu akşamın ipucu da fizy'den geliyor. İpucu için hemen fizy'e git, Pop Mevsimi listesinin 4.şarkısını not etmeyi sakın unutma." denildi. Peki, Fizy Pop Mevsimi listesinin 4. şarkısı hangisi? İşte 4 Aralık Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (4 ARALIK 2018 20.30)

Soru: Fizy Pop Mevsimi listesinin 4. şarkısı hangisi

Cevap: MABEL MATİZ - A CANIM

A CANIM SÖZLERİ

Sana öyle dargınım ki

Hisler içimde karışıyor

Kendimi bile beğenmiyorum

Şeytanım şuurumla savaşıyor

Hissediyorsan sen de bi' dökül o zaman

Evimden, yurdumdan mı kovucan?

Akmıyorsa benden bu kadar o zaman

Elinle koysan da bulunmam

A canım ben de beşerim bak

Sazımın telleri toprak

Beni baştan bir çıkarırsan

Nasıl yandık haberin yok

Seviyorsun, sevmiyorsun

Sevdalık bunun neresinde?

Kantar hep kendinden mi yana?

Har vurup, harman savurduğun halde

Hissediyorsan sen de bi' dökül o zaman

Evimden, yurdumdan mı kovucan?

Akmıyorsa benden bu kadar o zaman

Elinle koysan da bulunmam

A canım ben de beşerim bak

Sazımın telleri toprak

Beni baştan bir çıkarırsan

Nasıl yandık haberin yok

Geldim üryan, yangın her yan

Kırıldı aynam, görecek mi?

Aşk ile terli bu hayvan

Desturla öğrenecek mi?

MABEL MATİZ KİMDİR?

Mabel Matiz, 31 Ağustos 1985 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi.

İlkokulu Tömük Dr. Mustafa Erden İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Erdemli Anadolu Lisesi'nde tamamlamış; 2003'te üniversite eğitimi için İstanbul'a yerleşerek 2008'de İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2011 'de İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans bölümüne girmiş ve 2014'te buradaki eğitimini yarıda bırakmıştır.

Lise ve üniversite yıllarında kısa süreli gitar ve şan dersleri almış, üniversitede ilk müzik çalışmaları sayılabilecek birkaç cover grubu denemesinden sonra kendi içine dönerek kendi şarkılarını yazmaya ve daha sonradan adını duyuracağı ilk kişisel ev kayıtlarını almaya başlamıştır. 2008'den bugüne, gitar vokal ağırlıklı kaydettiği şarkılarını ve cover demolarını kişisel web sitesi üzerinden anonim olarak yayınlamştır.

2009 yazında müziğine büyük ilgi gösteren Engin Akıncı ile tanışarak ilk solo albümünün hazırlıklarına başlamış, proje dahilinde Alper Erinç ve Alper Gemici ile bir araya gelerek albüm için stüdyoya girmiştir. Kendi adını taşıyan ilk albümünü 11 Mayıs 2011′de çıkarmıştır.

2011 yılında yapılan değerlendirmelerde, ilk albümü, yılın en iyi ilk 10 albümü arasında gösterilmiş, albümde yer alan "Arafta", "Söylese O Ben Söyleyemem", "Kül Hece", "Filler ve Çimen" ve "Barışırsa Ruhum" adlı şarkılara çekilen video klipler büyük beğeni toplamıştır.

Matiz, 2012 yılının Ağustos ayında 2. albümü olan Yaşım Çocuk'un kayıtlarına başlamıştır. Albümde 12 şarkı yer alır; bunlardan 9 şarkının sözü ve bestesi Mabel Matiz'e ait olup, albümün ilk tekli ve video şarkısı olarak öne çıkan Zor Değil ise Mete Özgencil ile ortak bir çalışmadır. Albümün bir diğer ses getiren çalışması ise sözü ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan "Aşk Yok Olmaktır"dır.