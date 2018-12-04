24 Haziran seçimlerinde AK Parti ve Başkan Erdoğan karşısında birleşen HDP-CHP-İyi Parti ve Saadet Partisi arasında yerel seçimler için de iş birliği söz konusu.

İTTİFAK BLOKUNDA AĞIR SUÇLAMALAR

Ancak şu sıralar Meclis'te HDP ile İyi Parti ve CHP arasında bazı tartışmalar yaşanıyor. Taraflar birbirleri hakkında sert eleştiriler yapıyor.

Son olarak İyi Parti ve CHP'li isimler tarafından sosyal medyada paylaşılan ve HDP'nin tüm konularda çekimser kaldığının görüldüğü tabloya HDP'den büyük tepki geldi.

CHP'li vekil Tuncay Özkan sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:



"İTTİFAKTAN ANLADIĞINIZ SAHTE EVRAK İTTİFAKI MIYDI"

Konuyla ilgili açıklama yapan HDP'li Ayhan Bilgen konuyla ilgili partisi adına şu açıklamayı yaptı:

"Dün akşamdan beri kamuoyunda, sosyal medyada paylaşılan bir liste var. Belge demek imkansız ama bu liste üzerinden hangi partinin Meclis'te hangi gündemde nasıl davrandığına dair tamamen baştan sona yalan ve uydurma beyanlar paylaşılıyor. Eğer birileri ittifaktan sahte evrak ittifakı anlıyorsa bizim söylecek sözümüz yok."