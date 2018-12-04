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  • 04.12.2018 09:29
  • Son Güncelleme: 04.12.2018 09:49

'den ile 'ye suçlaması

lerde ittifak yapmak isteyen - ve 'liler, birbirlerine ağır suçlamalar yöneltmeye başladı.

HDPden CHP ve İyi Partiye şok suçlama

24 Haziran lerinde ve Başkan Erdoğan karşısında birleşen -- ve Saadet Partisi arasında ler için de iş birliği söz konusu.

İTTİFAK BLOKUNDA AĞIR SUÇLAMALAR

Ancak şu sıralar Meclis'te HDP ile İyi Parti ve CHP arasında bazı tartışmalar yaşanıyor. Taraflar birbirleri hakkında sert eleştiriler yapıyor.

Son olarak İyi Parti ve CHP'li isimler tarafından da paylaşılan ve HDP'nin tüm konularda çekimser kaldığının görüldüğü tabloya HDP'den büyük tepki geldi.

CHP'li vekil Tuncay Özkan sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:


"İTTİFAKTAN ANLADIĞINIZ SAHTE EVRAK İTTİFAKI MIYDI"

Konuyla ilgili açıklama yapan HDP'li Ayhan Bilgen konuyla ilgili partisi adına şu açıklamayı yaptı:

"Dün akşamdan beri kamuoyunda, sosyal medyada paylaşılan bir liste var. Belge demek imkansız ama bu liste üzerinden hangi partinin Meclis'te hangi gündemde nasıl davrandığına dair tamamen baştan sona yalan ve uydurma beyanlar paylaşılıyor. Eğer birileri ittifaktan ittifakı anlıyorsa bizim söylecek sözümüz yok."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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