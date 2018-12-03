Saldırı hazırlığındaki teröristlere darbe!

TSK'nın Twitter hesabından, hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

170 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik kasımda yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 170 terörist etkisiz hale getirildi.

OPERASYONLAR HIZ KESMİYOR

Mehmetçik'in Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere yurt içi ve dışında yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi şartlarında dahi hız kesmeden sürüyor.

Bölgede herhangi bir ihbar ya da istihbarat beklemeksizin şüphe uyandıran adreslerin yanı sıra sarp arazileri de didik didik arayan Mehmetçik, Tunceli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt, Bitlis ve Van kırsalı başta olmak üzere teröristlerce kullanılan sığınak, barınak ve depoları belirleyerek imha ediyor.

Yazın teröristlerin eylem yapmasına fırsat vermeyen Mehmetçik, kasımda sona eren sonbahar boyunca da operasyonlarını kararlılıkla yürüttü.

KASIM AYINDAKİ TERÖR SALDIRILARINDAN BAZILARI

- Şırnak'ta 11 Kasım'da PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 13 Kasım'da PKK'lı teröristlerin yol çalışması yapan işçilere yönelik saldırısında 3 kişi yaralandı.

- Iğdır'da 26 Kasım'da teröristlerce sınır karakoluna gerçekleştirilen roketli saldırıda bir asker yaralandı.

- Batman'da 27 Kasım'da bir eve düzenlenen operasyonda, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi, 1 polis memuru şehit oldu.