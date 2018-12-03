Alınan bilgiye göre FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan, Tokat Emniyet Müdürlüğünde görevli eski asayiş şube müdürü ve emniyet müdür yardımcısı M.B'nin, görevi sırasında, Bedestenlioğlu Mahallesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğüne ait atış poligonunda genç yaşlardaki oğlu B.B'ye özel harekat polislerinin kullandığı silahlarla atış yaptırdığına ait görüntüler tespit edildi. Görüntülerde, B.B'nin özel harekat polislerinin kullandığı silahlarla atış yapması yer alıyor. B.B, atış yaparken arkasında bir özel harekat polisi de görülüyor.
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