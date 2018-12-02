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  • 02.12.2018 20:50

Başkan Erdoğan'a verildi

Resmi temaslar için Paraguay’a gelen ’a verildi.

Başkan Erdoğana Paraguayda Devlet Nişanı

Türkiye , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Paraguay'da Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez ile başkent Asuncion'daki tarihi hükümet binası Lopez Sarayı'nda baş başa görüştü.



Paraguay Devlet Başkanı Benitez, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Devlet Nişanı takdim etti.

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