Başkan Erdoğan ve Benitez'den ortak basın bildirisi: İlişkiler güçleniyor

Başkan Erdoğan'ın, başkent Asuncion'daki tarihi hükümet binası Lopez Sarayı'nda Paraguay Devlet Başkanı Benitez'le gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın bildirisi yayımlandı.

Bildiride, Benitez'in, ilk defa bir Türk cumhurbaşkanının Paraguay'ı ziyaret ettiğini ifade ederek, ziyarete verdiği önemi vurguladığı aktarıldı.

İLİŞKİLER GÜÇLENİYOR

"Cumhurbaşkanları, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin giderek güçlendiğini not etmişler, bu bağlamda Ankara'da ve Asuncion'da karşılıklı olarak diplomatik temsilciliklerin açılmakta olması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Paraguay Hükümeti nezdindeki ilk mukim Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy'un atanması ile ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlenmesinden duydukları memnuniyeti not etmişlerdir." ifadelerine yer verilen bildiride Erdoğan ve Benitez'in, ikili ilişkilerin gündeminde yer alan konuları ele aldıkları kaydedildi.





EĞİTİM, KÜLTÜR, BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANLARINDA İŞ BİRLİĞİ

Bildiride, "Eğitim, Kültür, Bilim ve Teknoloji, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Çerçeve Anlaşması" ile "Diplomatik Eğitime İlişkin İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"nın en kısa sürede imzalanması konusunda görüş birliğine varıldığı bilgisi paylaşıldı.

İkili ticari ilişkilerin derinleşmesinin önemi konusunda mutabık kalan liderlerin, yatırımların karşılıklı olarak artırılmasına verdikleri önemi dile getirdiği aktarılan bildiride, bu bağlamda "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması" ile "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması"na ilişkin müzakerelerin ilerletilmesini kararlaştırdığı açıklandı.





KARMA EKONOMİK KOMİSYONUN İLK TOPLANTISI 2019'UN İLK YARISINDA

Liderlerin iki ülke arasındaki Ticari İşbirliği Anlaşması çerçevesinde kurulmuş olan Karma Ekonomik Komisyonun ilk toplantısının 2019 yılının ilk yarısında gerçekleştirilmesinin uygun olacağını belirttiği bilgisi paylaşılan açıklamada, Erdoğan'ın hukuk alanında Suçluların İadesi Anlaşması, Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması, Hükümlülerin Nakline İlişkin Anlaşma ve Adli İşbirliği Anlaşması müzakerelerinin tamamlanması talimatı verdiğine dikkati çekildi.

Bildiride şunlar kaydedildi:

"İki cumhurbaşkanı, küresel gündem ve bulundukları bölgelerinin karşı karşıya olduğu terörizm ve sınır aşan suçlarla mücadelede çok taraflı iş birliğinin önemini vurgulamışlardır. İki ülke arasında güvenlik iş birliğinin ahdi çerçevesinin kısa süre içinde oluşturulacağı düşüncesiyle terörizmin her türüne, aşırıcılığa ve her türlü dışlanmaya karşı güçlerini birleştirmeyi taahhüt etmişlerdir.

Son olarak, Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan kendisine gösterilen sıcak konukseverlik için teşekkür etmiş, ikili ilişkilerin daha da derinleştirilmesi amacıyla Paraguay Cumhurbaşkanı Mario Abdo Benitez'i Türkiye'ye davet etmiştir."