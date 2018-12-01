İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroji'den son dakika hava durumu açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Aralık 2018 Cumartesi gününe ait hava durumu tahminlerini açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Trakya ile gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusu, Kütahya, Bilecik, Bolu, Kastamonu, Çankırı, Eskişehir'in kuzey ve batı çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kuzey Ege kıyıları, Muğla ve Isparta'nın güneydoğusu ile akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması bekleniyor. İşte hava durumu konusundaki son gelişmeler...
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