İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroji'den son dakika hava durumu açıklaması Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Gümüşhane çevreleri için uyarıda bulundu. Sabah buz gibi soğuğa uyana İstanbullular hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak mı? sorularını sıkça sormaya başladı. İşte 1 Aralık 2018 Cumartesi Türkiye geneli hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Aralık 2018 Cumartesi gününe ait hava durumu tahminlerini açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Trakya ile gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusu, Kütahya, Bilecik, Bolu, Kastamonu, Çankırı, Eskişehir'in kuzey ve batı çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kuzey Ege kıyıları, Muğla ve Isparta'nın güneydoğusu ile akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması bekleniyor. İşte hava durumu konusundaki son gelişmeler... HABERİN DEVAMI

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