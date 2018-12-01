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  • 01.12.2018 11:40

Bağcılar'da paniği

Bağcılar'da edinilen bilgiye göre, 1769 Sokağı'ndaki 4 katlı apartmanın çatı katında, henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

İstanbulda yangın paniği!

Bağcılar'da, 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan , itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 1769 Sokağı'ndaki 4 katlı apartmanın çatı katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu arada, dairede kalanlar dışarıya çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın dolayısıyla daire kullanılamaz hale geldi.

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