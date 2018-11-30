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  • Son Güncelleme: 30.11.2018 15:55

Demirtaş'ın tahliye talebine mahkemeden ret

'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  kararı sonrası tahliyesi için yapılan başvuru mahkeme tarafından reddedildi.

Demirtaşın talebine mahkemeden ret

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın avukatları tarafından AİHM kararına istinaden yapılan tahliye başvurusu mahkemece reddedildi.

Ayrıntılar gelecek...

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