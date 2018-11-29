Son dakika: Saldırı hazırlığındaki 14 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk, Avaşin-Basyan, Gara, Haftanin ve Metina bölgelerine 29 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 14 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.