AK Parti - MHP ittifakında formül netleşti. Yerel ittifakta Başkan Yardımcılığı formülü masada. Bir ildeki belediye başkan yardımcısı, o ilden aday göstermeyen partiden olacak.

Belediye meclisinde ise kontenjan formülü konuşuluyor. AK Parti ittifak yapılan ve MHP'nin yüzde 10 barajını aşamadığı illerde, MHP'ye belediye meclis üyeliği ayıracak.

MHP'NİN İSTEDİĞİ 7 İL DE MASADA

Milliyetçi Hareket Partisi'nin istediği 7 il de masada. O iller şöyle; Adana, Mersin, Manisa, Osmaniye,Isparta, Kars ve Iğdır. Bu illerden bazılarında AK Parti aday göstermeyecek ve MHP'nin adayını destekleyecek. Ancak bu illerin hangileri olduğu kesinleşmiş değil.

AK Parti'nin Ankara'da 3, İstanbul'da da 1 ilçeyi MHP'ye bırakacağı kulislerde konuşulan konular arasında.