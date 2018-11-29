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  • Son Güncelleme: 29.11.2018 21:14

- ittifakında formül netleşti

- ittifakında formül netleşti. Buna göre bir ildeki belediye başkan yardımcısı, o ildeki aday göstermeyen partiden olacak. Belediye meclisinde de kontenjan formülü konuşuluyor. AK Parti ittifak yapılan ve MHP'nin yüzde 10 barajını aşamadığı illerde, MHP'ye belediye meclis üyeliği ayıracak.

- ittifakında formül netleşti. Yerel ittifakta Başkan Yardımcılığı formülü masada. Bir ildeki belediye başkan yardımcısı, o ilden aday göstermeyen partiden olacak.

Belediye meclisinde ise kontenjan formülü konuşuluyor. AK Parti ittifak yapılan ve MHP'nin yüzde 10 barajını aşamadığı illerde, MHP'ye belediye meclis üyeliği ayıracak.

MHP'NİN İSTEDİĞİ 7 İL DE MASADA
Milliyetçi Hareket Partisi'nin istediği 7 il de masada. O iller şöyle; , Mersin, , ,, ve . Bu illerden bazılarında AK Parti aday göstermeyecek ve MHP'nin adayını destekleyecek. Ancak bu illerin hangileri olduğu kesinleşmiş değil.

AK Parti'nin 'da 3, 'da da 1 ilçeyi MHP'ye bırakacağı kulislerde konuşulan konular arasında.

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