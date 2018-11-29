PKK'nın iğrenç yüzü! Çocuklarını öldürmekle tehdit ettiği kadına...

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde eli kanlı örgüt PKK'ya ülke genelinde ağır darbe vurulurken, örgütün kirli yüzü de açılan soruşturmalar ve alınan ifadelerle ortaya çıkıyor.
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Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde eli kanlı örgüt PKK'ya ülke genelinde ağır darbe vurulurken, örgütün kirli yüzü de açılan soruşturmalar ve alınan ifadelerle ortaya çıkıyor.
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