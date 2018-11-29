PKK'nın iğrenç yüzü! Çocuklarını öldürmekle tehdit ettiği kadına... Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın içindeki cinsel istismar olayları, yakalanan veya örgütten kaçan teröristlerin verdiği ifadelerle gün yüzüne çıkarken, polisin düzenlediği bir operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin bir kadını "çocuklarını öldürmek"le tehdit edip tecavüz girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde eli kanlı örgüt PKK'ya ülke genelinde ağır darbe vurulurken, örgütün kirli yüzü de açılan soruşturmalar ve alınan ifadelerle ortaya çıkıyor.​ HABERİN DEVAMI

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