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  • Son Güncelleme: 29.11.2018 15:21

'da güpegündüz ! Tan 500 bin lira...

Pendik'te gözü dönmüş çılar, bir kişinin bankadan çektiği 500 bin lirayı çalıştığı şirkete götürürken gasp etti. Gasp anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.


Gaspçı dehşeti Pendik Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Bir şirkette satın alma müdürü olarak çalışan kişi bankadan 500 bin TL çektikten sonra aracıyla şirketine yöneldi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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